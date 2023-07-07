День семьи, любви и верности отметят в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В субботу, 8 июля, вся страна отметит День семьи, любви и верности. К празднику присоединится и Хабаровский край, где уже готова обширная программа. Главным мероприятием станет фестиваль театров кукол, который как раз заканчивается на выходных. Артисты из Санкт-Петербурга покажут свои работы.

Уже 7 июля во Дворце дружбы «Русь» можно посмотреть выставку воспитанников студии декоративно-прикладного искусства. В 19 часов в музее «Мир говорящих машин» пройдет литературно-музыкальная встреча на тему любви.

В субботу и воскресенье на площади имени Ленина состоится «АмурФест. Лето». Здесь будет работать интерактивная площадка, на которой вас ждут викторины, мастер-классы и ярмарка книг. А в выставочном зале государственной научной библиотеки начнет работу выставка «Хабаровский край - дружная семья». На сайте учреждения можно будет посмотреть презентации «Знаменитые русские супружеские пары» и «Русская семья - от рождения к вечности».

С 12 до 16 часов в субботу в парке имени Муравьева-Амурского пройдет программа «Счастье там, где верность и любовь». Ее организовала библиотека имени Наволочкина. На площадке состоится презентация книг, игры и автограф-сессия Елены Неменко. А в библиотеке заработает книжная выставка, которая также будет посвящена любви. В библиотеке для слепых пройдет поэтический марафон.

В 11 часов в субботу краевой драмтеатр приглашает всех желающих на спектакль живой музыки «Бэби-среда. Амур». А Дальневосточный художественный музей проведет мастер-класс «Кукла - марионетка» и экскурсию по выставке кукол «Встречи в синем городе».

Запланирована программа и в районах.

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