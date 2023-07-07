Водитель погиб, трое пострадали в аварии с фурой в Магаданской области

Водитель погиб, трое пострадали в аварии в Магаданской области Фото: полиция Магаданской области
Смертельное ДТП произошло в Магаданской области днем 7 июля. На 2011 километре трассы «Колыма» столкнулись УАЗ и грузовик. Причиной стало нарушение правил дорожного движения.
- Сотрудники ДПС установили, что водитель автомобиля УАЗ выехал на полосу встречного движения, из-за чего произошло столкновение с грузовым транспортным средством, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Водитель УАЗа получил серьезные травмы. Он погиб на месте. Еще троих человек – пассажиров обеих машин и водителя грузовика отвезли в больницу. Насколько тяжелое у них состояние, неизвестно.
На месте работают оперативники. Они выясняют подробности аварии, а инспекторы регулируют движение, так как одна из полос перекрыта.
Ранее в Хабаровске прекратили расследование уголовного дела о жестком ДТП с такси. Причиной стала смерть виновника аварии.
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