На следующий год перенесли ремонт Хумминское шоссе в Комсомольске-на-Амуре Фото: администрация Комсомольска-на-Амуре

Жители Комсомольска-на-Амуре уже несколько лет ждут ремонта Хумминского шоссе. Все это время она находится в ужасном состоянии, но и в 2023-м работ здесь не предвидится, хотя они стояли в планах.

Ремонт разбили на два этапа, и делать его должны были два подрядчика.

- Ремонт первого небольшого участка выполнен в июне этого года. При продолжении работ, мы столкнулись вот с какой проблемой: на дороге очень активно работают тяжелые самосвалы, которые заняты в расширении БАМа. Они серьезно мешают ремонту и, самое главное, при таком интенсивном движении гарантировать качество работ и их сохранность практически невозможно. Есть высокая вероятность того, что уже отремонтированную улицу повредят эти тяжелые машины, а у нас не будет оснований в следующем году заставить подрядную дорожную организацию восстановить дорожное полотно по гарантии, так как это не гарантийный случай. И получится, что мы вложим деньги в ремонт дороги, а в следующем году она снова будет разбита, - пояснил суть проблемы мэр города Александр Жорник.

Поэтому власти приняли решение перенести ремонт второго участка на 2024 год. Мэр отметил, что оно было непростым, ведь дорога популярна у тех, кто ездит на дачи, и критика в ее адрес совершенно справедлива. Но иначе поступить в этой ситуации было никак. Поэтому в этом году здесь пройдет ямочный ремонт на самых сложных участках. В ближайшие дни объявят аукцион на поиски подрядчика. Провести эти работы постараются как можно быстрее.

Деньги, которые были выделены на ремонт второго участка, уйдут на ремонт подъездной дороги к микрорайону Старт. Там будет отремонтировано столько же километров, что и предполагалось по шоссе и на такую же сумму. А само шоссе обязательно сделают в следующем году.

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