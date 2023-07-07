Девять овцебыков родились на острове Завьялова в Магаданской области Фото: Сергей Носов

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил радостную новость: на острове Завьялова пополнение. У стада овцебыков родились девять телят.

- Молодое поколение чувствует себя отлично, здоровье хорошее, находятся под защитой стада, - рассказал Сергей Носов.

А в мае на острове появились езе четыре теленка. В то же время в этноуголке на Снегорке появились на свет два теленка.

Большой отел был в Северо-Эвенкийском округе. Там рождение первого олененка традиционно отмечают корякским праздником Кильвэй. Северную весну встретили шумно и ярко в парке Дюкча.

Также в мае стало известно, что на острове планируют создать уникальный туристический комплекс. На объекте тогда побывал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что важно развивать эту отрасль, так что к 2024 году здесь появятся гостиницы.

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