Следы медведя заметили на кладбище в Хабаровском крае Фото: Андрей АБРАМОВ

Администрация Ванинского района предупреждает местных жителей о хищниках. Недавно на местном кладбище в поселке Ванино заметили следы медведя. Самого хищника увидеть не удалось. О пострадавших от его лап тоже не сообщается. Несмотря на это местных жителей просят быть аккуратнее. В случае если они заметят хищников в лесах неподалеку от населенного пункта, нужно сообщить об этом сотрудникам ЕДДС по телефону 8 (42137) 55-309 или по номеру 112 в любое время суток.

Осенью прошлого года в лесах Хабаровского края заметили странного медведя. На его лапах не было шерсти. Его замечали на фотоловушках уже в течение трех лет. Из-за физиологических особенностей к старости на ногах у хищника растягивалась кожа, животное мучилось и страдало из-за своей болезни.

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