МТС обеспечила трансляцию концерта на крупнейшем фестивале «АмурФест. Лето» Фото: vk/amurfest

7 июля в Хабаровске на площади имени Ленина состоится концерт с участием популярных групп в рамках фестиваля «АмурФест. Лето». МТС выделила специальный канал связи для трансляции выступлений музыкантов на сайте Культура.РФ. Благодаря этому жители края смогут прочувствовать драйв и атмосферу фестиваля в комфортной обстановке у себя дома.

Современное телеком-оборудование МТС позволит организовать трансляцию с выступлений «АмурФест. Лето» на скорости до 40 Мбит/с. Масштабную дискотеку на главной площади города увидят тысячи жителей края и других регионов ДФО. В этом году хедлайнером фестиваля выступит популярная группа Dabro из Казани, известная благодаря своему хиту «Юность». А разогреют публику местные популярные коллективы DIVES SHOW и Battle Nuggets.

«Несмотря на то, что «АмурФест» с каждым годом становится все более популярным, и на праздник приезжают жители из самых удаленных уголков Хабаровского края, Еврейской автономной области и других регионов, из-за широкой географии ДФО не все желающие могут посетить событие. Поэтому, чтобы организовать трансляцию с важного музыкального события, которое пройдет сегодня, мы организовали специальный выделенный канал. Теперь местные музыканты получат возможность показать себя широкой аудитории, а зрители смогут насладиться выступлениями артистов, не выходя из дома», - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.