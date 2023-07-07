Лесные пожары с высоты 1,5 километра тушат в Хабаровском крае Фото: архив МЧС

В Хабаровском крае начался сезон сухих гроз. С собой он принес море огня, пожары полыхают в самых отдаленных и труднодоступных районах. Сейчас на севере зафиксирована 31 термоточка.

- Резкий рост пожаров обусловлен жаркой погодой и сухими грозами, которые начались в июле. Министерством принимаются все необходимые меры по ликвидации очагов. Силы пожаротушения переброшены в Охотск и Нелькан: 134 человека работает в Охотске, 70 специалистов в Нелькане и 20 человек в Тугуро-Чумиканском районе. В их числе работники Приморской и Забайкальской авиабаз, а также ПДПС Омского авиаотделения федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана», - рассказал заместитель министра - начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Пожарных на места доставляют пять вертолетов Ми-8 и два вертолета авиационно-спасательного центра. Огонь полыхает в горах, тушить его там очень тяжело.

Переброска сил пожаротушения проходит на значительные расстояния - от 150 до 250 километров, возгорания тушат с высоты 1,5 километра. На линии работает 255 человек, 10 воздушных судов и семь единиц техники.

В регионе действует режим ЧС. Заезжать и заходить в леса сейчас строго запрещено, это карается штрафами. Также нельзя жечь траву и мусор, ездить на шашлыки.

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