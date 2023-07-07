Больше 60 пар поженятся в День семьи, любви и верности в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

В субботу, 8 июля, в Хабаровске отметят День семьи, любви и верности. Отделы ЗАГС в этот день будут работать на полную, ведь расписаться в значимую дату захотели десятки пар. В этот день в городе появится 61 новая семья. Столько заявок подали в пять отделов. В первый день июля свои отношения зарегистрировали 50 пар.

Вообще, лето всегда считалось свадебным сезоном. А так как подать заявление можно за год, то такие даты бронируются заранее. Молодожены разбирают их очень активно.

- Создать супружеский союз в День семьи, любви и верности - достаточно символично, и ведущие церемонии обязательно включат в свою речь информацию о празднике и непременно пожелают молодоженам долгих и счастливых лет в браке, - рассказала начальник отдела ЗАГС администрации Хабаровска Ольга Воронина.

А в главном Дворце бракосочетания обменяются кольцами и получат свидетельство о создании новой семьи в этот день 14 пар.

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