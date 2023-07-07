Жительница Хабаровского края грабила магазины в ЕАО Фото: Росгвардия ЕАО

В Биробиджане Росгвардия поймала женщину. Она пыталась ограбить магазин в торговом центре на улице Шолом-Алейхема. Охрана вызвала подмогу.

Воровкой оказалась жительница Хабаровского края. Ее задержали прямо на выходе с неоплаченным товаром в руках. Во время разбирательства стало известно, что хабаровчанка приходила в эту торговую точку не впервые и прекрасно знала, что и где лежит.

- Кроме этого выяснилось, что 55-летняя гражданка уже была замечена в хищении товара из этого же супермаркета, что зафиксировано камерами видеонаблюдения. В течение недели она посетила данную торговую точку три раза и вынесла продукты питания, не оплатив на сумму более 2000 рублей, - рассказали в Росгвардии ЕАО.

Женщину доставили в городской отдел полиции, где с ней уже будут разбираться оперативники.

Ранее в Хабаровске осудили мужчину за кражу холодильника из квартиры.

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