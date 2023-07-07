200 рублей за бокальчик: в ЕАО мужчину осудят за продажу самогона

Наказание за продажу самогона грозит жителю ЕАО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Любимое занятие некоторых жителей сел – гнать самогон. И если десятки лет назад за это ничего не было, то сейчас есть. Так, пенсионеру из Николаевки ЕАО грозит наказание.

Тот факт, что мужчина продает самогон, заподозрили участковые. Пластиковая бутылка «ноль пять» продавалась за 200 рублей.

- В связи с наличием признаков административного правонарушения, по материалу проверки вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, - сообщили в УМВД России по ЕАО.

Из квартиры пенсионера забрали бутылку с прозрачной жидкостью и специфичным запахом. В Роспотребнадзор направили предложение проверить ее и доказать, что находится в пластиковой таре.

Мужчине грозит административный штраф.

А некоторые даже решают отказаться от алкоголя, чтобы наладить свое здоровье. Так, например, сделала наша журналистка.

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