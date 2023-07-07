Резидентом промышленно-строительного кластера стал завод Хабаровского края Фото: минстрой Хабаровского края

Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения стал резидентом промышленно-строительного кластера. Предприятие изготавливает конструкции для строительства зданий, вахтовых поселков и быстровозводимых конструкций. Решение войти в кластер поддержали и власти.

- В состав объединения вошло уже немало предприятий, связанных с жилищным строительством, с производством строительных материалов. Есть уверенность, что продукция завода будет востребована, особенно на удаленных территориях, там, где сложная логистика, и модульное строительство позволяет в небольшие сроки собирать, как конструктор, необходимые объекты, будь то жилье, административные здания или другие объекты, - сказал и.о. министра строительства края Алексей Дубов.

Предприятие планирует наладить сотрудничество с компанией, которая выпускает плиты из каменной ваты и сендвич-панели разных видов. Суть кластера в том, что партнеры загружают друг друга работой, создают тем самым новые рабочие места и увеличивают прибыль. А это отразится не только на показателях, но и на зарплатах сотрудников. К слову, и работа в крае есть. Из тех же модульных панелей строят ФАПы и помещения в детских лагерях.

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