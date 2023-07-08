Жителя Хабаровского края осудили за ложное сообщение о попытке подрыва администрации

Мужчина от дачи показаний отказался, поэтому его мотив остается загадкой Фото: Иван ВИСЛОВ

Житель села Ракитное выслушал приговор ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина был пьян и позвонил в экстренные службы с угрозами подрыва местной администрации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Селянина быстро вычислили и задержали. Уголовное дело было заведено по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Во время суда мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался, поэтому его мотив остается загадкой.

- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, - говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

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