Жителя Хабаровского края осудили за ложное сообщение о попытке подрыва администрации

Мужчина от дачи показаний отказался, поэтому его мотив остается загадкой
Фото: Иван ВИСЛОВ
Житель села Ракитное выслушал приговор ложное сообщение о готовящемся взрыве. Мужчина был пьян и позвонил в экстренные службы с угрозами подрыва местной администрации. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Селянина быстро вычислили и задержали. Уголовное дело было заведено по статье «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве». Во время суда мужчина свою вину признал, в содеянном раскаялся, но от дачи показаний отказался, поэтому его мотив остается загадкой.
- Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года, - говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
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