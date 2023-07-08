Худеющий амурский тигр из Хабаровского края добыл оленя на реабилитации в Приморье

У самца оказалась травмирована лапа, что мешало ему полноценно охотиться Фото: Скриншот с видео

Располневший тигр-собакоед из Хабаровского края осваивается в реабилитационном центре в Приморье. Напомним, что хищника изъяли из дикой природы зимой из-за конфликтного поведения. Зверь нападал на собак и держал в страхе город Вяземский.

У самца оказалась травмирована лапа, что мешало ему полноценно охотиться. Тигра отправили в центр реабилитации под Хабаровском, но там в тесном вольере он не мог полноценно восстановиться. Хищник был ограничен в движении и даже набрал лишний вес. Специалисты решили перевезти зверя на реабилитацию в Приморье.

- Тигр, который переехал из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, чтобы скинуть вес и разработать подвижность травмированной лапы, добыл оленя, - сообщили в пресс-службе центра «Амурский тигр».

В центре под Хабаровском осталась еще одна конфликтная тигрица. Хищница убивала собак в селе Арсеньево. 18 февраля она сама загнала себя в ловушку, закрывшись в собачьем вольере. У самки травм нет.

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