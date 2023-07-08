В Хабаровске теплоходы снова подходят ко всем остановкам на островах

Дачники вновь могут добраться до своих участков напрямую
Фото: Александра ШОПЕНКО
Теплоходы возобновили подходы к остановкам на хабаровских островах. Теперь дачники вновь могут добраться до своих участков напрямую. Об этом сообщили в администрации краевой столицы.
Ранее уровень Амура упал до низких отметок. Из-за этого теплоходы не могли подходить к остановкам «6 километр», «7 километр» и «Дубки». По остальным маршрутам суда ходили в штатном режиме.
Сейчас ситуация изменилась - вода в реке прибывает. По данным на 7 июля, уровень Амура у Хабаровска поднялся до 84 сантиметров. Специалисты ожидают, что вода в реке продолжит подниматься.
Оперативную информацию по работе теплоходов можно уточнять по телефону: 8 924-310-61-39 (диспетчерская служба ЗАО «Амурские пассажирские перевозки»).
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