День семьи, любви и верности 8 июля в Хабаровске отметят множеством мероприятий

Отмечать праздник жители города будут на фестивалях и концертах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь Дня семьи, любви и верности в Хабаровске 8 июля 2023 года подготовили множество мероприятий. Отмечать праздник жители города будут на фестивалях и концертах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

Главным событием Дня семьи, любви и верности 8 июля 2023 года в Хабаровске станет фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето». Он будет проходить с 7 по 9 июля на площади имени Ленина. Для гостей подготовлены концерты и развлечения. Стиль оформления «АмурФеста» - неоновый.

В парке «Динамо» праздник 8 июля 2023 года в Хабаровске отметят бесплатным мороженым и развлечениями для всей семьи. Здесь пройдут и караоке-баттл, и шахматный турнир, и концертная программа. Время: с 13:00 до 17:00.

Программа мероприятий на 8 июля 2023 года в Хабаровске подготовлена в Северном районе. Здесь пройдет яркий фестиваль красок Холи. Также гостей ждут мастер-классы, выступления, розыгрыши подарков, интерактивные площадки. Мероприятие пройдет возле кинотеатра «Хабаровск» (улица Стрельникова, 4), начало в 16:00.

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