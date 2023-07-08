Михаил Дегтярев проинспектировал строительство больниц в Комсомольске-на-Амуре

Оба важных объекта достраивает одна компания Фото: Правительство Хабаровского края

Михаил Дегтярев проинспектировал две важные стройки Комсомольска. Вместе с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым губернатор побывал в онкоцентре и детском больничном комплексе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Онкологический диспансер начали возводить в 2018 году, но предыдущий застройщик упустил все сроки и стройку пришлось заморозить. В августе 2022 года подрядчиком стала «Военно-строительная компания» (ВСК). Предприятие планирует достроить объект к концу лета 2023-го. Сдача онкодиспансера намечена на следующий год. Здесь смогут лечиться не только жители Комсомольска, но и северных районов региона.

Вторая важная стройка - детский больничный комплекс. Его возведением также занимается ВСК.

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