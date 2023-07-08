Запрет на посещение лесов действует в Хабаровском крае из-за пожаров

Ситуация с лесными пожарами усугубляется тем, что в регионе установилась жаркая и сухая погода Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают тушить лесные пожары. Ситуация усугубляется тем, что в регионе установилась жаркая и сухая погода. В связи с этим введен режим «чрезвычайная ситуация в лесах». Он предполагает запрет на посещение лесов.

Чрезвычайно высокий класс пожарной опасности зафиксирован в Солнечном, Хабаровском, Верхнебуреинском, Амурском, Комсомольском, Аяно-Майском, Охотском и имени Полины Осипенко районах. Здесь наиболее высокая вероятность возгорания в лесах.

- Обращаемся к руководителям туристских групп и индивидуальным пешим туристам с просьбой отменить маршруты, особенно в районах с повышенной пожарной опасностью. Это может нанести вред вам и окружающему вас лесу, - сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

Также в Хабаровском крае действует особый противопожарный режим. Он предполагает запрет на использование открытого огня и разведение костров. Особенно в лесах и рядом с ними.

В рамках режима также запрещено сжигать сухую траву и мусор, даже на своих дачных участках. Исключение есть только на специальные работы для предупреждения лесных пожаров. Проводить их могут только специализированные организации.

За нарушения особого противопожарного режима введены штрафы. Физические лица заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные – от 30 до 60 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели - от 60 до 80 тысяч рублей. Юридическим лицам придется отдать от 400 до 800 тысяч рублей.

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