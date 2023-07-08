58 лесных пожаров на площади 69 тысяч гектаров тушат в Хабаровском крае

На тушении пожаров задействовано 287 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровском крае за сутки площадь лесных пожаров выросла с 54,2 тысячи гектаров до 69,1 тысячи. По данным на 8 июля, в регионе действует 58 возгораний, три из них локализованы. Об этом сообщили в пресс-службе минлесхоза края.

Распространение огня удалось остановить на площади 1294 гектаров. Остальные 55 возгораний продолжают распространяться в том числе из-за сухой погоды и ветра. Потушить их не так-то просто: основная часть пожаров действует в труднодоступной местности.

- На тушении пожаров задействовано 287 человек, 13 единиц техники и девять воздушных судов, - добавили в министерстве.

Основные термоточки зафиксированы в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Здесь объявлен чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.

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