58 лесных пожаров на площади 69 тысяч гектаров тушат в Хабаровском крае

На тушении пожаров задействовано 287 человек
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Хабаровском крае за сутки площадь лесных пожаров выросла с 54,2 тысячи гектаров до 69,1 тысячи. По данным на 8 июля, в регионе действует 58 возгораний, три из них локализованы. Об этом сообщили в пресс-службе минлесхоза края.
Распространение огня удалось остановить на площади 1294 гектаров. Остальные 55 возгораний продолжают распространяться в том числе из-за сухой погоды и ветра. Потушить их не так-то просто: основная часть пожаров действует в труднодоступной местности.
- На тушении пожаров задействовано 287 человек, 13 единиц техники и девять воздушных судов, - добавили в министерстве.
Основные термоточки зафиксированы в Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Охотском и Тугуро-Чумиканском районах. Здесь объявлен чрезвычайно высокий класс пожарной опасности.
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