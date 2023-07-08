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НовостиОбщество8 июля 2023 6:09

Главу Дальневосточной дирекции управления движением отправили в СИЗО по делу о взятках

Вместе с ним по уголовному делу проходят двое представителей фирм
Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ
По версии следствия, общая сумма взяток составила 340 тысяч рублей

По версии следствия, общая сумма взяток составила 340 тысяч рублей

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начальник Дальневосточной дирекции управления движением попал под уголовное дело. По версии следствия, он получил взятки от двоих представителей организаций взамен на покровительство. Речь идет о 340 тысячах рублей.

Следствие считает, что обвиняемый получал деньги с февраля по август 2022 года. Представитель одной компании «занес» ему 165 тысяч рублей, второй - 175 тысяч рублей. За эти деньги начальник дирекции должен был делать так, чтобы поезда фирм быстрее проходили через пункт пропуска в другое государство.

Уголовное дело в отношении главы дирекции заведено по статье «Получение взятки в крупном размере» (два эпизода). Представителей фирм обвиняют в даче взятки в крупном размере. Начальника дирекции отправили под стражу. Одного взяткодателя посадили под подписку о невыезде, второго - под домашний арест,

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Всем фигурантам грозит от семи до 12 лет колонии.

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