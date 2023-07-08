Главу Дальневосточной дирекции управления движением отправили в СИЗО по делу о взятках

По версии следствия, общая сумма взяток составила 340 тысяч рублей Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Начальник Дальневосточной дирекции управления движением попал под уголовное дело. По версии следствия, он получил взятки от двоих представителей организаций взамен на покровительство. Речь идет о 340 тысячах рублей.

Следствие считает, что обвиняемый получал деньги с февраля по август 2022 года. Представитель одной компании «занес» ему 165 тысяч рублей, второй - 175 тысяч рублей. За эти деньги начальник дирекции должен был делать так, чтобы поезда фирм быстрее проходили через пункт пропуска в другое государство.

Уголовное дело в отношении главы дирекции заведено по статье «Получение взятки в крупном размере» (два эпизода). Представителей фирм обвиняют в даче взятки в крупном размере. Начальника дирекции отправили под стражу. Одного взяткодателя посадили под подписку о невыезде, второго - под домашний арест,

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России.

Всем фигурантам грозит от семи до 12 лет колонии.

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