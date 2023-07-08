Жительница Хабаровска Ульяна Сидорова отмечает 100-летний юбилей 8 июля

Хабаровчанке Ульяне Сидоровой 8 июля исполнилось 100 лет. Женщина переехала в город в 1937 году, окончила здесь школу, работала на Дальнем Востоке в военные годы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии краевой столицы.

- Вы работали на благо города. Ваша память хранит воспоминания и о войне, и о самоотверженном труде в послевоенные годы. Такие люди, как вы – гордость Хабаровска. Я рад, что сейчас вас окружает большая любящая семья, - поздравил хабаровчанку мэр города Сергей Кравчук.

Ульяна Сидорова родилась 8 июля 1923 года в селе Кучердаевка (Красноярский край). В Хабаровске она окончила семь классов. В годы войны женщина работала паспортистом и документоведом в поселке имени Тельмана. После окончания курсов приемосдатчицы трудилась на пристани Покровка.

- Когда я говорю, что родом из Сибири, надо мной шутят – какая ж ты сибирячка, ты дальневосточница, хабаровчанка – больше 85 лет прожила здесь, - поделилась Ульяна Сидорова.

Демобилизовавшись, хабаровчанка устроилась работать телефонисткой в воинской части. Затем трудилась на химическом складе, на базе крайпотребсоюза.

Хабаровчанка награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

У женщины пятеро детей шестеро внуков, три правнука и один праправнук.

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