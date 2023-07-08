В Хабаровске 9 июля днем возможен кратковременный дождь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске 9 июля днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет в районе +17+19 градусов. Днем столбики термометров покажут +30+32 градуса. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

На юге края также без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут +17+22 градуса. Температура днем будет около +31+36 градусов. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В центре региона местами кратковременный дождь. Без существенных осадков будет в Верхнебуреинском районе. Температура ночью будет колебаться от +12 до +22 градусов, днем - от +22 до +36 градусов. Ветер юго-западный, северо-западный 3-12 метров в секунду.

Местами небольшой кратковременный дождь в северных районах. Без существенных осадков ожидается в Аяно Майском районе. Температура ночью будет около +9+19 градусов, днем - от +12 до +32 градусов. Ветер 5-14 метров в секунду, в Охотском районе порывы достигнут 15-20 метров в секунду.

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