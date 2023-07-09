Что случилось в ночь на 8 июля в Хабаровском крае

Жертвой убийцы стал собственный брат Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Неудержимая ревность привела на скамью подсудимых 48-летнего жителя Комсомольска-на-Амуре, который в марте 2023 года обрушился на свою бывшую с угрозами, а после дважды напал на нового возлюбленного своей дамы сердца. Мужчина получил ножевые ранения, под раздачу также попал и его друг. Новый избранник женщины, ставшей причиной кровопролития, успел сообщить об инциденте в органы правопорядка, после чего на ревнивого комсомольчанина завели уголовное дело о покушении на убийство двух человек.

Ревность вкупе с алкоголем стали причиной еще одного выяснения отношений, в результате чего в Хабаровске мужчина погиб от зверских ударов молотком. Убийцей, нанесшим жертве не менее 60 ударов, стал его брат, который в ходе застолья со спиртным не сумел сдержать эмоции и собственноручно нанес родственнику несовместимые с жизнью травмы. Преступнику грозит до 15 лет колонии, однако вину он не признал.

День любви, семьи и верности - праздник для всей страны, поэтому примером прочных отношений стала пара полицейских из Магадана, чей союз укрепляется, как дома, так и на работе на протяжении уже 12 лет. Нынешние майор полиции и майор юстиции познакомились в 2011 году на курсах повышения квалификации и с тех пор не видят жизни друг без друга. Сейчас у пары подрастают вое сыновей, которые, порой, увлеченно погружаются в тонкости правонарушений.

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