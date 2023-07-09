Хабаровские семьи-долгожители получили награды в День любви, семьи и верности

Памятные знаки вручили семьям, прожившим вместе 45 лет и более Фото: Администрация Хабаровска

В честь праздника семьи, прожившие в браке 45 лет и более, получили из рук градоначальника Сергея Кравчука памятные знаки и благодарственные письма. Глава города подчеркнул, что устои и традиции семей краевой столицы заставляют гордиться жителей города.

- В нашем городе и по всей России испокон веков бережно хранят семейные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Именно тепло домашнего очага, заботливое отношение к детям и старшим, прочная духовная связь, любовь и верность остаются нашими незыблемыми ценностями, - заявил в ходе поздравления Сергей Кравчук.

Наград также удостоились победители конкурса «Отец года», по итогам которого обладателем денежного сертификата стал отец шестерых детей Николай Ворожбит. Как отметил мэр Хабаровска, сегодня на территории Хабаровска проживает около 60 тысяч семей, многие из которых являются активными участниками яркой жизни города.

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