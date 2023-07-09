Юношеские команды «СКА-Хабаровск» учинили два разгрома сверстникам из Комсомольска

Команды U16 и U18 уверенно чувствуют себя в турнирных таблицах
Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"
На домашнем поле хабаровчанам противостояли ребята из комсомольской СШОР №2. Сначала футболисты из команды U16 выиграли свой матч со счетом 6:0, оформив седьмую подряд победу. Хет-трик на счету Кирилла Мордасова. СКА-2008 продолжает уверенно удерживать лидерство в таблице.
Затем на поле вышли хабаровские спортсмены возрастной категории U18, чья победа оказалась еще ярче. Комсомольчане оказались биты со счетом 8:0, а в составе команды хозяев дублями отметились сразу трое футболистов: Гончарук, Серин и Секерин. Разгром позволил «СКА U18» приблизиться к первому месту на расстояние одного балла, однако хабаровские футболисты еще имеют матч в запасе.
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