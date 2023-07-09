Почти 70,8 тысяч гектаров горят в Хабаровском крае из-за природных пожаров

Пять пожаров ликвидированы за последние сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края, 53 пожара на общей площади 70,71 тысяч гектаров остаются действующими, в то время, как одно возгорание площадью 65 гектаров было локализовано.

Сегодня на тушение брошены силы в составе 308 человек, 15 единиц техники и девяти единиц воздушных судов. За последние сутки удалось ликвидировать пять пожаров на общей площади 1814 гектаров.

Всего с начала сезона на территории региона зафиксировано 405 пожаров площадью более 255 тысяч гектаров.

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