Двое детей оказались в больнице после ДТП в Хабаровском крае

Автомобиль остановился в кювете Фото: Прокуратура Хабаровского края

Инцидент произошел 8 июля на трассе «Лидога – Ванино», где, двигаясь по 306-му километру, водитель автомобиля «Toyota Nadia» не совладал с управлением транспортом. В результате машину вынесло с дороги, и она оказалась в кювете.

Автомобиль остановился, наехав на деревья. Водитель не пострадал, однако для двух несовершеннолетних пассажиров – восьмилетнего мальчика и четырнадцатилетней девочки – ДТП обернулось серьезными травмами. Пострадавших оперативно доставили в больницу.

- Правоохранительными органами проводится проверка в отношении виновника ДТП, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

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