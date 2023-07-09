Последние комплекты медалей разыграли в рамках соревнований по пожарно-спасательному спорту в Хабаровске

Взрослая команда Хабаровского края заняла третье место Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Последней для участников соревнований стала дисциплина «Боевое развертывание». Максимальный дискомфорт командам создавали погодные условия, однако жара свыше +32 градусов не смогла выбить целеустремленных спортсменов с дистанции. Более того, главный судья отметил, что в этом году были продемонстрированы рекордные по времени показатели за все годы таких соревнований на Дальнем Востоке.

Самая непримиримая борьба по итогам четвертого дня была зафиксирована в категории юношей, где разница между первым и вторым местом составила десятые секунды. Что касается общекомандного зачета, то среди взрослых команд Хабаровский край обосновался на третьем месте, пропустив вперед сборные Приморского края и республики Саха (Якутия). Вторые стали настоящим откровением, не попадая в тройку призеров последние 10 лет. Среди детских команд первенствовала команда Амурской области.

Победители попадают на чемпионат России, который пройдет с 17 по 21 июля. Однако шанс оказаться в числе его участников есть и у Хабаровского края.

- Такие соревнования проходили одновременно во всех федеральных округах, и когда будут подведены все итоги, по рейтингу и набранным баллам будут отобраны еще семь команд, которые смогут принять участие уже во всероссийских состязаниях, - пояснил Алексей Квашнин, судья состязаний.

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