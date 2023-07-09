Все хорошо, но осадочек останется: хабаровчанам следует держать под рукой зонт 10 июля

Есть вероятность оказаться под дождем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жару и засуху, которая тянется все выходные, разбавят кратковременные дожди, которые слегка освежат краевую столицу в понедельник. Ночью температура доберется до +20 градусов, а днем будет на порядок теплее – до +27 градусов. Ветер восточный до 13 метров в секунду.

Южные районы Хабаровского края также не останутся сухими, а в некоторых районах и вовсе возможны обильные ливни. Ночью ожидается подъем температуры до +22 градусов, а днем придется прятаться от возможных +35 градусов. Ветер северо-восточный до 12 метров в секунду.

Ненадолго заглянут дожди и на территории центральных районов края, а где-то может полить, как в последний раз. Температура ночью ожидается от +11 до +22 градусов, а в дневное время также предстоит перетерпеть прогнозируемые +35 градусов. Ветер различных направлений до 11 метров в секунду.

В северных районах небольшой дождь может оставить свои следы только в Охотском микрорайоне. Ночью вместо духоты будут скромные +14 градусов, а днем можно ожидать как +12, так и +26 градусов. Ветер различных направлений до 14 метров в секунду.

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