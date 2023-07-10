Что случилось в ночь на 10 июня в Хабаровском крае

Больше 70 тысяч гектаров леса горит в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Обстановка в лесах Хабаровского края остается пожароопасной из-за жаркой и сухой погоды. По состоянию на выходные общая площадь возгораний в регионе превысила 70 тысяч гектаров. Всего зафиксировано 53 пожара.

Двое детей попали в больницу после ДТП на трассе Лидога - Ванино. Легковушка вылетела с дороги в кювет, где протаранила деревья. Водитель «Тойоты» уцелел, а вот два несовершеннолетних пассажира - восьмилетний мальчик и девочка 14 лет - получили серьезные травмы.

Еще один ребенок пострадал в аварии, катаясь на велосипеде. Девятилетний мальчик попал под машину во дворе дома. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

В Хабаровске прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту. Команда края вошла в тройку лучших, уступив участникам из Приморского края и республики Саха (Якутия).

Семьи-долгожители получили награды и почетные знаки. Торжественная церемония прошла в День любви, семьи и верности. Пары, прожившие в браке больше 45 лет, приняли поздравления от мэра краевой столицы.

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