Итоги экономического развития в первом полугодии подвели в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске подвели итоги развития экономики за первое полугодие. В городе отмечается рост оборота организаций. Он увеличился на 17 процентов. За первые шесть месяцев 2023 года показатель составил 415,5 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 июля в Хабаровске зарегистрировано больше 31 тысячи предприятий МСП. С учетом самозанятых количество составляет 55 тысяч, что на 17 процентов больше, чем годом ранее.

Вырос и объем инвестиций в основной капитал. За полгода он составил 52,6 миллиарда рублей. Это на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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