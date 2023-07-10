Работы на улице Ким Ю Чена завершатся раньше срока в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Ким Ю Чена проходит ремонт подземных коммуникаций. «Хабаровские тепловые сети» приступили к работам 15 мая. Планировалось, что укладка новых труб продлится до 1 сентября, но теперь подрядчик обещает сдать объект на месяц раньше. Окончание ремонта ожидается уже 1 августа.

Напомним, 15 мая работы стартовали на участке от Дикопольцева до Московской. На втором этапе выполнили ремонт теплотрассы от Московской до Некрасова. Далее трубы заменят на участке от дома №79 на Ким Ю Чена до Некрасова. На последнем этапе подрядчик проложит новые коммуникации в границах улиц Дикопольцева и Нагишкина.

После ремонта теплотрассы «Хабаровские тепловые сети» восстановят асфальт, который пришлось снимать для доступа к трубам.

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