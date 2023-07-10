Внеочередная конференция «ЛДПР» состоялась в Хабаровском крае Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

10 сентября в Хабаровском крае пройдет единый день выборов в органы местного самоуправления. В региональном отделении ЛДПР прошла конференция, посвященная выдвижению кандидатов и подготовке к голосованию. Всего в крае состоится 146 избирательных кампаний. Переизбираться будут 32 главы населенных пунктов и больше тысячи депутатов.

ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким обновила предвыборную программу, оставив лозунг «Не врать и не бояться!» Работа партии будет направлена на защиту русских людей по всему миру и русского языка, противостояние «коллективному Западу», развороту страны на Восток.

«Важнейшая избирательная кампания в крае - выборы мэра Хабаровска. Вопрос нашего участия в ней мы обсуждали с Леонидом Эдуардовичем Слуцким. Хабаровск - один из городов России, где сохранились прямые выборы мэра. Вы знаете, это моя позиция - наши жители политически грамотны, чтобы выбрать человека, способного управлять, опираясь на мнение горожан», - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

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