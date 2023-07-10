Четыре квартиры сгорели в Хабаровске 10 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утро понедельника выдалось ужасающим для жителей дома №14 Б на Сергеевской улице в Березовке. Пожар в одноэтажной деревянной постройке уничтожил несколько квартир.

Сообщение о возгорании поступило в спасательную службу 10 июля в начале восьмого. На место сразу выехали шесть подразделений. Прибывшие расчеты сразу приступили к тушению огня. Несколько сотрудников МЧС вошли в дом на разведку. К счастью, пострадавших они не обнаружили. Все жильцы успели эвакуироваться самостоятельно.

«Пожар случился в доме на четырех хозяев. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Развитию пламени способствовало его позднее обнаружение и запоздалый звонок в пожарную службу. Повреждены все четыре квартиры и пристроенная веранда в одной из них», - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать огонь пожарным удалось в 7:46, а полностью потушить его - в 10:47. Сейчас на месте работают дознаватели. Они выяснят причины и обстоятельства возгорания.

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