Начальник почтового вагона украл и сжег посылку в Хабаровске Фото: хабаровское ЛУ МВД России на транспорте

Работник сортировочного цеха сообщил в транспортную полицию Хабаровска о хищении посылки. Правоохранители быстро вычислили подозреваемого. Им оказался начальник почтового вагона, который принимал и сопровождал грузы до места назначения.

Полиции удалось установить, что мужчина заступил на смену, принял посылки и расписался за их получение. В пути он пересчитал упаковки и заметил лишнюю. Он решил забрать ее себе, но скоро поспешил от нее избавиться. Работник из бригады поезда сказал, что вагон может проверить служба безопасности, тогда подозреваемый поспешил сжечь посылку вместе с содержимым в отопительной системе.

Когда поезд возвращался на станцию Хабаровск-1, вагон проверила транспортная полиция. Увидев правоохранителей, фигурант понял, что им известно о преступлении, и он во всем сознался. В дальнейшем на мужчину завели уголовное дело. Он признал свою вину и возместил ущерб отправителю в размере около 30 тысяч рублей. После этого в суд было направлено ходатайство о прекращении уголовного преследования. В таком случае нарушителю придется выплатить только судебный штраф. Сейчас он ждет решения под подпиской о невыезде.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.