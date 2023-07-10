Хабаровские мед и минеральную воду представили на фестивале «Вкусы России» Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 7 по 16 июля в Москве проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России», организаторами которого стали Минсельхоз РФ и правительство столицы. Площадки будут работать на Манежной площади и еще 25 точках в столичных округах. В нем принимают участие 330 региональных брендов со всей страны. Хабаровский край представил «Симидинский мед» и «Мухенскую минеральную воду» местного производства.

Линейка продукции «Сидиминский мед» содержит несколько видов натурального продукта пчеловодства, но особенным из них является мед таежный. Основными медоносами для него служат липа, клен, аралия, бархат амурский, элеутерококк, дудник, кипрей, малина, леспедеца и многие другие растения. Некоторые из них есть только на Дальнем Востоке.

Минеральная вода «Мухенская» признана самой эффективной из имеющихся в России для лечения почек. Она получила восемь золотых и серебряных медалей на международных и отечественных конкурсах. Ей даже присвоили федеральный статус - «Одна из лучших минеральных лечебных вод России».

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