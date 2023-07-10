«АмурФест.Лето» посетили 37 тысяч жителей Хабаровска Фото: минкультуры Хабаровского края

Трехдневный фестиваль «АмурФест.Лето» прошел на площади Ленина в Хабаровске 7-9 июля. За это время посетителями площадки стали около 37 тысяч человек. В рамках мероприятия для жителей и гостей города были организованы ярмарки, мастер-классы, концерты и другие развлечения. Были и те, кто решил понаблюдать за масштабным событием из дома. Это было возможно благодаря онлайн-трансляции, которую посмотрели больше 1,2 тысячи человек.

«Мы подготовили особенную программу в неоновом оформлении: арт-объекты, интерактивные площадки, ярмарочные ряды и выступления популярных коллективов края и звезд российского масштаба», - сказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

В рамках фестиваля состоялось торжественное награждение семей, проживших вместе более 25 лет, и поздравления молодоженов. Церемония была приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который празднуют 8 июля.

Напомним, уже 26 августа в Хабаровске пройдет еще один масштабный фестиваль «Рок над Амуром». С подробной программой события можно ознакомиться по ссылке.

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