Более 220 тысяч квадратных метров жилья сдали в Хабаровском крае Фото: минстрой Хабаровского края

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Хабаровском крае наращивается объем строительства. Только за первое полугодие было сдано 15 многоквартирных домов, общая жилплощадь которых составила 224,6 тысячи «квадратов». Это на 34 процента больше, чем за первые шесть месяцев 2022 года. Тогда было сдано 167,7 тысячи квадратных метров.

14 из 15 домов были построены в Хабаровске, еще один - в Комсомольске. Нарастить темпы ввода жилья в эксплуатацию удалось во многом за счет развития микрорайона «Ореховая сопка».

«В этом микрорайоне сейчас строится тепломагистраль ТМ-35 и автодорога. Появление инженерной и автодорожной инфраструктуры придаст импульс для дальнейшего развития микрорайона, - сказал и. о. министра строительства Алексей Дубов.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев ранее поручил нарастить объемы строительства жилья до миллиона «квадратов» в год. Такого показателя планируют достичь к 2025 году.

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