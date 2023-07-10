Иностранца осудят за попытку подкупа сотрудника ГИБДД в Хабаровском крае
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В мае 2023 года 37-летний иностранец ехал по трассе Владивосток - Хабаровск, когда его остановили сотрудники ГИБДД. Во время проверки документов обнаружилось, что номера кузова машины не соответствуют тем, что указаны в бумагах. Чтобы уйти от наказания за подделку документов, мужчина попытался подкупить представителя власти, дав ему 30 тысяч рублей.
Избежать проблем с законом у иностранца не получилось. На него завели уголовное дело по статье «Дача взятки». Прокурор утвердил обвинение и направил материалы в Бикинский городской суд для рассмотрения.
Наказание статьи предусматривает штраф в размере до полутора миллионов рублей.
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