Режим ЧС отменили в лесах Магадана

Режим ЧС отменили в лесах Магадане Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магадане отменили режим ЧС в лесах. Он заканчивает свое действие 10 июля с 16 часов, сообщил мэр города Юрий Гришан. Но особый противопожарный режим продолжает работать.

В регионе обстановка с лесными пожарами остается напряженной. На Колыме за сутки вспыхнуло 88 возгораний на площади почти 142 тысяч гектаров. Продолжают действовать 58 пожаров на площади 109 тысяч гектаров. На тушении работают 556 человек и 18 единиц техники.

- В рамках межрегионального маневрирования на территории области работают 332 человека: в том числе 152 работника ФБУ «Авиалесоохрана», а также специалисты из других регионов - Иркутской области, Приморья, ЕАО, Забайкалья, Республики Тыва, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Страдают не только обычные леса, но и охраняемые. Под особым контролем специалистов - два пожара в заповеднике «Магаданский». Селам и городам региона ничего не угрожает.

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