Больше 10 домов из-за аварии остались без горячей воды в Биробиджане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители 16 домов в Биробиджане на неопределенный срок остались без горячей воды. Ресурс им отключили 10 июля в 12 часов, но когда они снова смогут принять теплый душ и помыть посуду, пока непонятно.

Понятно одно: воду отключили из-за аварии. На улице Шолом-Алейхема, 43 случился порыв. Сейчас там идет ремонт. При этом отключение затронуло не только эту улицу, но и соседние, заявили в ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс». Специалисты предоставили список домов, что временно остались без воды. Туда вошли адреса:

- улица Шолом-Алейхема 35, 37, 45, 39, 41, 41А, 34, 36;

- улица Димитрова 8, 12, 14;

- улица Пионерская 29, 29А, 31, 33, 35.

Ранее в Биробиджане произошла похожая ситуация. В мае в городе без горячей воды также остались 16 домов. Из-за отключения от электричества теплового пункта пропала и вода. Проверку организовала прокуратура.

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