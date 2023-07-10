Старушки поверили липовым сыновьям и отдали деньги мошенникам в Хабаровском крае Фото: Даниил ОПАРИН

В Комсомольске-на-Амуре три пенсионерки стали жертвами мошенников. Преступники убедили женщин, что их родственники попали в аварии, и им срочно нужна помощь. В общей сложности старушки потеряли 600 тысяч рублей.

Так, 82-летней женщине позвонил «сын» и слезно попросил денег. Мол, стал виновником ДТП, завели дело. Чтобы не отправиться за решетку, ему срочно нужны деньги. Женщина поверила и отдала 400 тысяч рублей якобы знакомому отпрыска. Только спустя время она позвонила сыну и узнала, что с ним все в порядке. Она стала жертвой мошенников.

С похожей схемой столкнулась и 85-летняя старушка. Ей тоже позвонил «сын».

- Лжеродственник сообщил, что стал виновником ДТП, в результате чего пострадал водитель, который находится в больнице, поэтому необходимо срочно передать деньги на операцию. Также неизвестный добавил, что сейчас к пенсионерке приедет родственник потерпевшего, который и заберет наличные средства. Пожилая дама, поверив аферисту, передала прибывшему курьеру 150 тысяч рублей, после чего позвонила сыну, который сообщил, что в ДТП не попадал. Пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

А 87-летней женщине позвонила «внучка». Ей бабушка отдала 100 тысяч рублей.

По каждому случаю завели уголовное дело. Мошенникам грозит до пяти лет колонии.

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