Дождливую погоду обещают Хабаровску 11 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После мощного ливня, который настиг краевую столицу в понедельник, жителей города ожидает такое же дождливое продолжение недели. Погода в Хабаровске 11 июля будет переменчивой. Начало дня обещает быть хмурым и пасмурным, но ближе к обеду небо очистится от туч.

По прогнозу, вторник будет не жарким. Температура днем поднимется до +25…+27 градусов. Ночью столбик термометра покажет +16…+18 градусов. Ожидается слабый ветер до 5-12 метров в секунду.

Погода в Хабаровском крае 11 июля тоже испортится. Районы накроют дожди, сила которых будет меняться от слабых осадков до ливней. Непогода обойдет только северные территории. Там будет сухо и тепло в течение всего дня.

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