Больше 157 школьников сядут за парты в Хабаровском крае 1 сентября Фото: правительство Хабаровского края

Школы Хабаровского края готовятся к новому учебному году. По словам министра образования Виктории Хлебниковой, в регионе за парты сядут на две тысячи ребят больше - всего 157 тысяч человек. Из них 18 тысяч первоклашек. На тысячу вырастет число студентов в колледжах и техникумах.

В сентябре начнут работу 808 учебных заведений, из которых 374 - школы. К началу года готовы уже 226 образовательных организаций, в том числе 93 школы. На подготовку в этом году потратят больше двух миллиардов рублей.

- В системе образования даже летом кипит работа. И сейчас все идет в соответствии с графиками. Главам муниципальных образований края поручаю в установленный срок завершить подготовку учреждений и получить все необходимые заключения. Наши дети должны начать новый учебный год в полностью подготовленных классах и с хорошим настроением, - сказал губернатор Хабаровского Михаил Дегтярев.

Также в регионе идет капитальный ремонт школ. Край подал 54 заявки на 5,5 миллиарда рублей. Результаты станут известны совсем скоро. Эти школы отремонтируют в ближайшие три года.

С 1 сентября ребята начнут учиться по новым образовательным программам по истории, литературе, окружающему миру, географии и обществознанию. Также школьники начнут изучать модуль «Начальная военная подготовка» в курсе ОБЖ, к ним вернется черчение.

В новом учебном году старшеклассники будут изучать историю России по новейшим учебникам, где раскрыта тематика СВО и роль страны в освобождении Украины. Все школы обеспечат этими учебниками.

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