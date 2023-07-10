Троих человек в розыске задержали росгвардейцы в ЕАО Фото: Росгвардия ЕАО

В Еврейской автономной области сотрудники Росгвардии задержали троих человек, объявленных в розыск. На выходных они заметили одного из них.

- В ходе проверки документов выяснилось, что 63-летний биробиджанец находится в федеральном и местном розыске по подозрению в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - рассказали в пресс-службе Росгвардии ЕАО.

Днем 9 июля правоохранители заметили другого мужчину, который был похож на фоторобот в отделе полиции. Его искали за кражу денег и имущества.

В этот же день специалисты получили ориентировку на 35-летнего подозреваемого в угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. Его заметили на Комсомольской улице в Биробиджане.

По каждому факту проводится проверка. Мужчин доставили в отдел полиции Биробиджана.

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