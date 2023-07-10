Очередную партию багги отправили в зону СВО из Хабаровска Фото: правительство Хабаровского края

В зону спецоперации из Хабаровска отправили еще одну партию багги «Ерофей». Ценный груз передавали в аэропорту имени Невельского. К военному самолету ИЛ-76 МД вездеходы привезли на трале. Военным техника очень нравится.

- Отправляем еще два багги «Ерофей» военно-транспортной авиацией России. Они будут переданы одному из отрядов «Барс», который сейчас работает на южном направлении в Запорожской области РФ. Уже выполняющие боевые задачи вездеходы хорошо себя зарекомендовали. Это ремонтнопригодные, быстроходные и высокопроходимые машины, - рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Мощности у производителя вездеходов только растут. Их собирают из отечественных материалов. А в линейке двигателей наряду с запчастями из дружественных стран появились и отечественные аналоги.

Предприятие же совсем скоро станет резидентом территории опережающего развития «Патриотическая» и будет получать поддержку от государства.

Вместе с вездеходами на СВО отправили и партию гуманитарной помощи.

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