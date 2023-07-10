Хотел скостить срок, но сделал хуже: суд отклонил апелляцию жителя Колымы, по вине которого погиб человек

Мужчине, виновному в смерти знакомого, увеличили наказание в Магаданской области Фото: Артем КИЛЬКИН

В августе прошлого года двое знакомых из Магадана распивали алкоголь. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Во время ссоры один из них сильно избил товарища, из-за чего тот попал в больницу. Врачи не смогли спасти пациента, он скончался от полученных травм.

На виновника завели дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы. Кроме того, мужчину обязали выплатить миллион рублей компенсации морального вреда жене погибшего. Но такое положение дел его не устроило.

Обвиняемый подал апелляцию. Вдова также обратилась с жалобой, посчитав сумму компенсации недостаточной. Суд рассмотрел требования сторон и оставил в силе ранее вынесенный приговор виновнику, вместе с тем увеличив сумму выплаты до двух миллионов рублей.

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