Не успели ценники поменять: хабаровчанин не смог купить парфюм по акции

В покупке парфюма по акции отказали в магазине жителю Хабаровска Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Суд Хабаровска заставил крупную компанию, продающую парфюмерию, продать мужчине духи по «ошибочной» цене. Он планировал купить духи за 19 825 рублей. Положил покупку в корзину в мобильном приложении и даже оплатил. А на следующий день он получил не заказ, а свои же деньги: магазин аннулировал покупку.

Хабаровчанин написал в службу поддержки. Там пояснили: заказ отменили из-за технической ошибки, связанной с изменением стоимости во время проведения акции. А стоимость парфюма выросла прилично. Решить вопрос мирно не получилось, продать духи ему не хотели. Пришлось обращаться в суд.

- В своем иске он указал, что раньше уже покупал духи у этого продавца за 20 240 рублей. При этом курс доллара на момент покупки значительно превышал тот, который был установлен на момент несостоявшейся сделки. В пересчете по курсу ЦБ ранее цена товара составляла 276,6 доллара США, а в момент несостоявшейся сделки - 315,1 доллара США. Он посчитал, что утверждение продавца о заведомо невыгодных условиях вызывают недоумение, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, которое подключили для защиты прав потребителя.

В своем заключении управление указало на то, что при дистанционном способе продажи продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение купить товар на условиях оферты. А сам договор можно считать заключенным, когда есть чек об оплате.

Суд встал на сторону хабаровчанина. Магазин обязан продать ему духи по прежней цене и заплатить три тысячи рублей моральной компенсации.

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