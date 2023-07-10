Секция по чирлидингу открылась в Хабаровске Фото: футбольная Академия «Искра»
В Хабаровске открылась секция по чирлидингу. Это официальный вид спорта, в котором сочетаются акробатика, шоу и танец. Каждый участник новой секции получает бесплатную форму: специальные чир-кроссовки, футболку и велошорты.
- Мы планируем уделять развитию чирлидинга в Хабаровске и на Дальнем Востоке столько же внимания, сколько и детско-юношескому футболу, в котором уже добились определенных успехов, - рассказал директор хабаровской футбольной академии «Искра» Алексей Попов.
Секция открылась как раз на базе этой академии. Тренировки проводятся по двум направлениям: чир-данс (синхронные танцы с элементами гимнастики и хореографии) и классика (акробатика, спортивная гимнастика, построение пирамид, танцевальные перестроения, кричалки). В группу набирают ребят от шести до 14 лет.
Через год академия планирует уже достойно выступить на федеральном уровне. Традиционно она на себя возьмет большую часть расходов на перелет, проживание и питание.
Занятия по чирлидингу в «Искре» проводят опытные тренеры: мастер спорта по спортивной гимнастике Алена Гулевская и лауреат краевых конкурсов по хореографии Наталия Пономаренко. Занятия идут час, но их планируют увеличить до полутора часов.
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