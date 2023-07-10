Житель Магадана замаскировал наркотик под запчасть и продал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане закончили расследование против 30-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Для продажи запрещенных веществ он придумал ухищренный способ.

- Он замаскировал наркотическое средство растительного происхождения массой более трех граммов под автомобильную запчасть и передал лицу, не осведомленному о преступных намерениях, для отправки самолетом из Магадана в Тахтоямск. Получить запрещенное вещество должен был 32-летний житель села, находившийся в сговоре с отправителем, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Правда, посылку адресат взять в руки не смог: ФСБ получила ее раньше. Оба мужчины вину признали. Теперь они ждут суда, который может назначить им до 15 лет колонии.

В феврале полиция Хабаровска задержала подозрительного мужчину. Оказалось, что он работал закладчиком на территории города. Против него также завели дело.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.