Житель Магадана замаскировал наркотик под запчасть и продал
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Магадане закончили расследование против 30-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Для продажи запрещенных веществ он придумал ухищренный способ.
- Он замаскировал наркотическое средство растительного происхождения массой более трех граммов под автомобильную запчасть и передал лицу, не осведомленному о преступных намерениях, для отправки самолетом из Магадана в Тахтоямск. Получить запрещенное вещество должен был 32-летний житель села, находившийся в сговоре с отправителем, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Правда, посылку адресат взять в руки не смог: ФСБ получила ее раньше. Оба мужчины вину признали. Теперь они ждут суда, который может назначить им до 15 лет колонии.
В феврале полиция Хабаровска задержала подозрительного мужчину. Оказалось, что он работал закладчиком на территории города. Против него также завели дело.
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