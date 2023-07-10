Последствиями непогоды в Хабаровске заинтересовалась прокуратура Фото: прокуратура Хабаровского края

На Хабаровск обрушился мощный ливень. Из-за непогоды затопило не только дороги, как это часто бывает, но и магазины. Пострадал торговый центр «Южный парк», где творился целый апокалипсис. Кровля ТЦ не выдержала огромного напора воды и просела. Торговые и технические помещения подтопило. Хабаровчане, которые пришли сюда за обычными покупками, попали в целое море.

Произошедшим заинтересовалась прокуратура.

- На место происшествия выезжал прокурор Индустриального района Хабаровска Илья Блудов для выяснения обстоятельств, определения возможных рисков угрозы жизни и здоровью посетителей и работников торгового центра, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Надзорный орган проследит, как устраняют последствия циклона.

При этом в других частях города царила полная тишина, будто бы и не было никакого дождя.

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